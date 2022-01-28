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Сегодня, 15:21

Ольховский похвалил россиянина Даниила Медведева после победы в полуфинале Australian Open

Андрей Ольховский прокомментировал игру Медведева в полуфинале Australian Open с Надалем
Виктория Кравченко

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский высказался по поводу победы россиянина Даниила Медведева в полуфинале Australian Open.

Ранее Медведев в полуфинале победил грека Стефаноса Циципаса в четырех сетах — 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1. Матч продолжался 2 часа и 30 минут.

«Матч можно записать в актив. Даниил — молодец, справился с эмоциями. Конечно, в концовке второго сета завелся, но главное — справился. В третьем и четвертом сете Медведев показал очень хороший теннис. Ценное качество Дани — есть за счет чего прибавить, есть уверенность и возможность собраться, когда это нужно», — цитирует Ольховсого «Чемпионат».

Ольховский также добавил, что Медведеву не стоило кричать на судью во время игры.

«Что касается спора с судьей, то эмоции пересилили, может, где-то не хватило спокойствия. Это не очень положительный момент, так с судьей обычно не разговаривают, но на эмоциях иногда случается. В финале для меня фаворитом является Медведев. Будем смотреть», — добавил Ольховский.

Матч между Медведевым и Надалем состоится в воскресенье, 30 января. Начало запланировано на 11.30 (мск).

Источник: https://www.championat.com/tennis/news-4590299-olhovskij-nazval-cennoe-kachestvo-medvedeva-kotoroe-pomoglo-emu-v-matche-s-cicipasom.html
Australian Open
Андрей Ольховский
Даниил Медведев
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