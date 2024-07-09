Ольховский похвалил Калинскую за игру на Уимблдоне

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский оценил игру россиянки Анны Калинской на Уимблдоне-2024.

Спортсменка дошла до четвертого круга, в котором встретилась с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. При счете 6:3, 3:0 в пользу Рыбакиной Калинская снялась с матча.

«Я не могу сказать, когда у Ани появилась эта травма и как она повлияла на исход игры. Но Рыбакина играет очень быстро, хорошо подавала, и Калинская часто за ней не успевала, но, опять, же оценить реальную ее готовность конкретно к этому матчу очень сложно. В целом я считаю, что она неплохо выступила на Уимблдоне, показывала неплохую игру», — приводит ТАСС слова Ольховского.

Калинская показала лучший результат на Уимблдоне-2024 среди всех россиянок.