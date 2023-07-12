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Сегодня, 17:07

Ольховский поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинального матча Медведева на Уимблдоне

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский высказался о четвертьфинале Уимблдона, в котором россиянин Даниил Медведев встретится с американцем Кристофером Юбэнксом.

«У Медведева хорошие шансы пробиться в полуфинал. Считаю его фаворитом, потому что его игра находится на достаточно высоком уровне. Даниил стоит высоко в рейтинге, у него результаты лучше. Есть ли угроза в лице Юбэнкса? Никогда не знаешь, что произойдет на корте, в четвертьфинал Уимблдона просто так не попадают. Перед Уимблдоном американец выиграл турнир на Мальорке, здесь вышел в 1/4 финала, обыграв Циципаса. Естественно, он представляет опасность, но для меня Даниил — фаворит в сегодняшнем матче», — приводит слова Ольховского Vprognoze.ru.

Матч Медведев — Юбэнкс проходит в эти минуты.

Победитель матча встретится с лучшим в матче Карлос Алькарас (Испания) — Хольгер Руне (Дания).

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10990016-olhovskij-podelilsya-ozhidaniyami-ot-predstoyaschego-chetvertfinalnogo-matcha-medvedeva-na-uimbldone.html
Теннис
Уимблдон
Андрей Ольховский
Даниил Медведев
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