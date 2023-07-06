Ольховский: «Карацев может преподнести сюрприз в матче с Рублевым»

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился мнением о предстоящем матче второго круга Уимблдона между россиянами Андреем Рублевым и Асланом Карацевым.

«Андрей, наверно, имеет статус фаворита в этом матче. Он более стабильный игрок и стоит выше в рейтинге. Но Карацев может преподнести сюрприз. Аслан — очень опасный соперник, когда он уверен в себе, то у него есть арсенал из всех ударов, у него есть скорость, и он не боится выходить вперед к сетке. Для меня это очень интересная пара, и я ожидаю очень интересный матч», — цитирует «РБ Спорт» Ольховского.

Матч между Рублевым и Карацевым пройдет в четверг, 6 июля. Ориентировочное время начала — 13.00 по московскому времени.