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Сегодня, 05:11

Ольховский: «Карацев может преподнести сюрприз в матче с Рублевым»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился мнением о предстоящем матче второго круга Уимблдона между россиянами Андреем Рублевым и Асланом Карацевым.

«Андрей, наверно, имеет статус фаворита в этом матче. Он более стабильный игрок и стоит выше в рейтинге. Но Карацев может преподнести сюрприз. Аслан — очень опасный соперник, когда он уверен в себе, то у него есть арсенал из всех ударов, у него есть скорость, и он не боится выходить вперед к сетке. Для меня это очень интересная пара, и я ожидаю очень интересный матч», — цитирует «РБ Спорт» Ольховского.

Матч между Рублевым и Карацевым пройдет в четверг, 6 июля. Ориентировочное время начала — 13.00 по московскому времени.

Каспер Рууд. Уимблдон-2023: расписание 6 июля в мужском одиночном разряде
Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-ol-hovskij-rublev-bolee-stabil-ny-j-igrok-no-karatsev-mozhet-prepodnesti-syurpriz/
Теннис
Уимблдон
Андрей Ольховский
Андрей Рублев
Аслан Карацев
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