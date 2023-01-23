Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский комментарии для «СЭ» высказался о выходе российского теннисиста Андрея Рублева в четвертьфинал Australian Open.

Андрей Рублев в 1/8 финала Australian Open обыграл датчанина Хольгера Руне со счетом 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (11:9).

«Матч сумасшедший. Качели были, что не очень здорово. Самое главное, что Рублев спокойно и уверенно провел концовку встречи. Молодец, Андрюха! Такое возвращение говорит о многом, психологически — это был важный момент в игре. Такие матчи дают уверенность на турнире, но они выматывают очень сильно. Посмотрим, как Рублев будет играть в следующем круге», — сказал Ольховский «СЭ».

В четвертьфинале Рублев встретится с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Алекс Де Минаур (Австралия).