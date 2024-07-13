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Ольховский: «Медведев доказал на Уимблдоне, что является одним из лучших теннисистов»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский оценил выступление россиянина Даниила Медведева на Уимблдоне-2024.

В пятницу, 12 июля Медведев уступил испанцу Карлосу Алькарасу (7:6 (7:1), 3:6, 4:6, 4:6) в полуфинале турнира.

«Я не могу сказать, что Даня играл намного хуже, но Алькарас все же его переигрывал. Он действовал очень активно и уверенно, по скорости значительно превосходил Даниила, заставлял его ошибаться. Ничего страшного, полуфинал — это уже очень хороший результат, Даня защитил свои очки и показал, что остается одним из лучших в мире», — приводит ТАСС слова Ольховского.

В финале Уимблдона Карлос Алькарас сыграет с сербом Новаком Джоковичем. Матч пройдет в воскресенье, 14 июля.

Источник: ТАСС
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