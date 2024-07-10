Ольховский: «Медведев в отличие от Синнера использовал свои шансы сполна»

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский объяснил, за счет чего Даниил Медведев победил Янника Синнера в четвертьфинале Уимблдона.

«Мне кажется, физически. Именно физически Медведев выглядел лучше в матче против Синнера, он использовал сполна свои шансы, которые были предоставлены ему в этом матче», — сказал Ольховский Vprognoze.ru.

В полуфинале Медведев сыграет против испанца Карлоса Алькараса. Во втором матче Новак Джокович встретится с Лоренцо Музетти.