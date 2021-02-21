Двукратный финалист Кубка Дэвиса Андрей Ольховский прокомментировал «СЭ» поражение Даниила Медведева от Новака Джоковича в финальном матче Australian Open (5:7, 2:6, 2:6).

«Я хочу поздравить Даниила с удачным выступлением на Australian Open, финал турнира — это очень хороший результат, — сообщил Ольховский «СЭ». — Многие ждали победы от Медведева, но Джокович доказал, что он сильнейший теннисист в мире. На Медведева было оказано большое давление — пресса, завышенные ожидания. Психология и эмоции сыграли свою роль. Он пытался абстрагироваться, но не смог».

Ольховский также прокомментировал игру Новака Джоковича.

«Я считаю, что он сыграл один из лучших матчей на турнире. Он показал свой уровень. Переиграть Новака очень сложно, Медведев это сегодня доказал», — добавил Ольховский.

Сегодня, 21 февраля, в финале турнира «Большого шлема» Даниил Медведев в трех сетах уступил Новаку Джоковичу (7:5, 6:2, 6:2).

(Артем Бухаев)