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Ольховский — о поражении Медведева в финале Australian Open: «Джокович доказал, что он сильнейший»

14:42
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Двукратный финалист Кубка Дэвиса Андрей Ольховский прокомментировал «СЭ» поражение Даниила Медведева от Новака Джоковича в финальном матче Australian Open (5:7, 2:6, 2:6).

21&nbsp;февраля. Мельбурн. Даниил Медведев проиграл Новаку Джоковичу в&nbsp;финале Открытого чемпионата Австралии.Медведев ругался и ломал ракетки, Джокович сломал Даниила. Россиянин проиграл финал Australian Open

«Я хочу поздравить Даниила с удачным выступлением на Australian Open, финал турнира — это очень хороший результат, — сообщил Ольховский «СЭ». — Многие ждали победы от Медведева, но Джокович доказал, что он сильнейший теннисист в мире. На Медведева было оказано большое давление — пресса, завышенные ожидания. Психология и эмоции сыграли свою роль. Он пытался абстрагироваться, но не смог».

Ольховский также прокомментировал игру Новака Джоковича.
«Я считаю, что он сыграл один из лучших матчей на турнире. Он показал свой уровень. Переиграть Новака очень сложно, Медведев это сегодня доказал», — добавил Ольховский.

Сегодня, 21 февраля, в финале турнира «Большого шлема» Даниил Медведев в трех сетах уступил Новаку Джоковичу (7:5, 6:2, 6:2).

(Артем Бухаев)

21&nbsp;февраля. Мельбурн. Даниил Медведев.

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