Ольховский не знает, чего ожидать от Медведева на US Open

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский рассказал о шансах Даниила Медведева на предстоящем Открытом чемпионате США по теннису.

«Сложно сейчас сказать об ожиданиях от него. Последние два турнира не внушили оптимизма. US Open — это, конечно, US Open. Это матчи из пяти сетов, где Даниил все-таки привык играть и играет очень хорошо. Конечно, ожидания не всегда совпадают с реальными фактами, но от него мы все же ждем успешного выступления», — цитирует Ольховского «Газета.Ru».

Медведев проиграл в первом круге на двух «мастерсах» перед стартом US Open, который пройдет с 26 августа по 8 сентября.