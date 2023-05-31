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Сегодня, 11:56

Ольховский назвал зрелой игру Мирры Андреевой в первом круге «Ролан Гаррос»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший советский и российский теннисист Андрей Ольховский оценил игру 16-летней россиянки Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос».

Во вторник, 30 мая, Андреева победила американку Элисон Риск (6:2, 6:1) в первом круге турнира.

«Мирра Андреева вызывает у меня только восхищение. Она в 16 лет прошла квалификацию и первый круг в дебютном турнире «Большого шлема». И как прошла! Она показала очень уверенный и зрелый теннис. Посмотрим, как она дальше будет выступать», — приводит ТАСС слова Ольховского.

Во втором круге Андреева сыграет против француженки Диан Парри.

Источник: https://tass.ru/sport/17887351
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