Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 19:01

Ольховский назвал успешным выступление россиян на Уимблдоне-2024

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский оценил выступление российских теннисистов на Уимблдоне-2024.

«Изначально я говорил, что буду считать успехом, если хоть кто-то дойдет до четвертьфинала. У женщин не получилось, но Даня дошел до полуфинала, это великолепный результат, поэтому можно считать Уимблдон успешным для наших теннисистов. Возможно, некоторые наши игроки могли выступить лучше, но у нас не так много практики игры на траве», — цитирует Ольховского ТАСС.

В мужском одиночном разряде Даниил Медведев дошел до полуфинала, где уступил испанцу Карлосу Алькарасу. У женщин Анна Калинская пробилась в четвертый круг.

Источник: ТАСС
Теннис
Уимблдон
Андрей Ольховский
Даниил Медведев
0
Читайте также
Медведев после Уимблдона назвал цель на Олимпиаду в Париже
День смородины отметят 14 июля
Богатейшая женщина-рантье Казахстана вышла из российского гражданства
У «Арсенала» огромный долг, в «Родину» пришел Газзаев, «Сочи» — дороже всех, у двух клубов нет стадиона. Что происходит в Первой лиге перед стартом сезона
ВС РФ уничтожили украинский завод по производству взрывчатки
Спортсменам из США пригрозили потерей турниров из-за дела китайских пловцов
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Уимблдон 2024, основные материалы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
Паолини о поражении от Крейчиковой: «Сегодня все еще хороший день — я играла в финале Уимблдона»
Петрова считает, что Калинская смогла найти свою игру на Уимблдоне
Крейчикова обыграла Паолини и стала победительницей Уимблдона
Алькарас — Джокович. Онлайн-трансляция финала Уимблдона
Том Круз, Зендея и Хью Джекман присутствуют на финале Уимблдона-2024
Паолини выиграла второй сет в финале Уимблдона против Крейчиковой и сравняла счет
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Паолини о поражении от Крейчиковой: «Сегодня все еще хороший день — я играла в финале Уимблдона»

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости