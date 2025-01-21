Ольховский назвал причину поражения Павлюченковой в матче с Соболенко на Australian Open

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский считает, что российская теннисистка Анастасия Павлюченкова уступила белоруске Арине Соболенко в физической подготовке.

21 января 33-летняя россиянка проиграла белорусской теннисистке в матче 1/4 финала Australian Open со счетом 2:6, 6:2, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 55 минут.

«Очень изнурительный получился матч. На мой взгляд, Настя играла очень интересно во втором сете, потом повела в третьем, и дальше посыпались ошибки. Соболенко была просто физически сильнее. По игре Настя выглядела не хуже, но Соболенко сохранила больше сил», — цитирует Ольховского ТАСС.

В полуфинале Australian Open Соболенко ожидает встреча с испанкой Паулой Бадосой.