Ольховский назвал причину поражения Андреевой в полуфинале «Ролан Гаррос»

Первый победитель турнира «Большого шлема» из России Андрей Ольховский прокомментировал поражение Мирры Андреевой от итальянки Ясмин Паолини в полуфинале «Ролан Гаррос» (3:6, 1:6).

«Не думаю, что Мирра переволновалась. Вчерашний матч был очень изнурительным — много эмоций туда ушло. Сегодня, конечно, не хватило концентрации. Допустила очень много невынужденных ошибок», — приводит слова Ольховского «Газета.ru».

Паолини впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема». За трофей на «мэйджоре» в Париже она сыграет с полькой Игой Свентек.