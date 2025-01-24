Ольховский назвал ожидаемым снятие Джоковича с Australian Open

Победитель Australian Open-1994 в парном разряде Андрей Ольховский снятие Новака Джоковича с полуфинального матча турнира 2025 года против немца Александра Зверева.

«Было ли неожиданным снятие Джоковича после первого сета? С одной стороны — да, но с другой — ожидаемо. В матче с Алькарасом Джокович брал медицинский тайм-аут после первого сета. Мне кажется, Новак изначально не был готов к изнурительным пятисетовым поединкам подряд.

Первый тяжелый матч у него был против Алькараса. Возможно эта игра дала о себе знать, и произошло то, что произошло. Зверев выиграл первый сет, Джокович понял, что продолжать и играть пять сетов — достаточно сложно. Наверное, травма дала о себе», — сказал Ольховский Газете.Ru.

В четвертьфинальном поединке против испанца Карлоса Алькараса Джокович был вынужден запросить медицинский тайм-аут, однако сумел продолжить встречу и обыграть соперника.