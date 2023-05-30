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Ольховский назвал неожиданным вылет Медведева из «Ролан Гаррос»

Алина Савинова
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Победитель Открытого чемпионата Франции в миксте Андрей Ольховский отреагировал на вылет российского теннисиста Даниила Медведева из «Ролан Гаррос».

«Скажу прямо — результат очень неожиданный для меня, не рассчитывал я на такой быстрый вылет Даниила. Для меня он был одним из претендентов на титул, но что бывает — то бывает. На самом деле бразилец очень хорошо сыграл. При счете 5:4, когда подавал на матч, он отыграл феноменально. При 30:30 он подал на матч два таких мяча, что завершить такими розыгрышами игру — это дорогого стоит. Эти два мяча на данный момент являются самыми ценными в его карьере. Он эту игру выиграл сам, это его победа, а не поражение Даниила», — цитирует Ольховского «Газета.Ru».

В первом круге «Ролан Гаррос» Медведев проиграл бразильцу Тиаго Сейбот Уайлду (6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 6:2, 3:6, 4:6).

В этом сезоне на счету 27-летнего россиянина пять титулов. Он становился победителем турниров в Роттердаме, Дохе, Дубае, Майами и Риме.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/05/30/20560004.shtml?updated
Теннис
Roland Garros
Андрей Ольховский
Даниил Медведев
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