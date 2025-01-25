Ольховский назвал неожиданным поражение Соболенко в финале Australian Open: «Удивительный результат»

Победитель Australian Open-1994 в парном разряде Андрей Ольховский в комментарии «СЭ» отреагировал на победу американки Мэдисон Кис на Открытом чемпионате Австралии 2025 года.

В финале турнира «Большого шлема» в Мельбурне 29-летняя спортсменка за два часа обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко (6:3, 2:6, 7:5).

«Для меня поражение Соболенко стало неожиданностью. Даже предположить не мог, что Кис, имея небольшой шанс, сумеет им воспользоваться. Удивительный результат. Она обыграла в полуфинале вторую ракетку мира и первую ракетку в финале. На мой взгляд, это очень сильный результат. Мне кажется, Соболенко не хватило уверенности, которая у нее должна была быть. Но в решающий момент не было уверенности и стабильности», — сказал Ольховский «СЭ».

Соболенко не смогла в третий раз подряд защитить титул Australian Open. Она выигрывала турнир в 2023 и 2024 годах. Для Кис это первая победа в турнирах «Большого шлема» в карьере.