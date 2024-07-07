Ольховский назвал неожиданность поражение первой ракетки мира Свентек на Уимблдоне

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский заявил, что его удивило поражение первой ракетки мира Иги Свентек от выступающей за Казахстан Юлии Путинцевой в третьем круге Уимблдона.

«Прямо скажем, поражение Свентек стало неожиданностью. Возможно, на траве она играет не так хорошо и стабильно, как на грунте, но на сегодняшний день она лидер мирового женского тенниса. Путинцева сыграла очень хорошо, у нее быстрые ноги, она много успевала за мячами», — сказал Ольховский.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:1, 6:2 в пользу Путинцевой. В четвертом круге она сыграет с представительницей Латвии Еленой Остапенко. Матч запланирован на 8 июля.