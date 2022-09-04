Ольховский надеется, что Рублев будет в оптимальной физической форме после четырехчасового матча на US Open

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу Андрея Рублева над Денисом Шаповаловым в третьем круге US Open (6:4, 2:6, 6:7 (3:7), 6:4, 7:6 (10:7)).

«Очень хороший матч. Оба теннисиста были достойны победы. У каждого где-то были ошибки, но скорости были феноменальные. В таком матче одержать победу на тай-брейке очень здорово. Игра длилась больше четырех часов, это может сказаться на дальнейшей физической форме Андрея, это не первый непростой матч на турнире для него. Но он великолепно двигался в концовке пятого сета, поэтому можно надеяться, что физическое состояние Андрея будет нормальным в понедельник», — сказал Ольховский корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

В 1/8 финала турнира Рублев сыграет с Кэмероном Норри из Великобритании. Встреча пройдет 5 сентября в 18:00.