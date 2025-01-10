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Ольховский: «Андреева против Соболенко — самый интересный из возможных матчей четвертого круга у женщин»

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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский выделил самый ожидаемый из возможных матч с участием российских теннисисток на предстоящем Australian Open.

«Мне интересно, как выступит Мирра Андреева, которая пойдет по сетке на встречу с Соболенко, — приводит «РБ Спорт» слова Ольховского. — В последней их игре был конкурентный и интересный первый сет. У Мирры могут быть шансы против Арины. Это самый интересный матч из тех, которые можно ожидать до начала турнира по уже известной сетке. Также любопытно будет понаблюдать за выступлением Полины Кудерметовой. Если она справится с «сеяной» полькой Магдаленой Фрех в стартовом матче, то во втором круге соперница может быть даже попроще. Фавориты всего турнира? Очевидно, что это Соболенко, Свентек и Гауфф», — сказал Ольховский.

Мирра Андреева, Даниил Медведев, Янник Синнер, Арина Соболенко. Australian Open 2025: основная информация о первом в сезоне турнире «Большого шлема»

Матчи основной сетки Australian Open начнутся 12 января. Действующей победительницей турнира является первая ракетка мира Арина Соболенко из Белоруссии.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Australian Open
Андрей Ольховский
Арина Соболенко
Мирра Андреева
Полина Кудерметова
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