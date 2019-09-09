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Ольга Голодец: «В российском теннисе появилась целая плеяда новых молодых и талантливых спортсменов»

13:11

Вице-премьер РФ по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец отметила, что российский теннисист Даниил Медведев (5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6 )в финале Открытого чемпионата США (US Open) на равных играл против испанца Рафаэля Надаля.

— Поздравляю Даниила Медведева с успешным выступлением на US Open, — цитирует ТАСС Голодец. — Медведев продемонстрировал игру высокого уровня и порадовал всех болельщиков выходом в финал, где на равных и до последнего сражался с сильнейшим соперником. Это был достойный и захватывающий поединок. Сегодня в российском теннисе появилась целая плеяда новых молодых и талантливых спортсменов, и я уверена, что впереди нас ждут новые победы.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6864064

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