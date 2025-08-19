Андреева и Медведев победили пару Данилович/Джокович в первом круге микста на US Open

Андреева и Медведев вышли в четвертьфинал микста на US Open

Российские теннисисты Мирра Андреева и Даниил Медведев победили сербов Ольгу Данилович и Новака Джоковича в первом круге микста на US Open — 4:2, 5:3.

Матч длился 45 минут. Андреева и Медведев не сделали ни одного эйса и ни одной двойной ошибки, а также реализовали 3 из 7 брейк-пойнтов. У Данилович и Джоковича 2 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

В четвертьфинале микста Андреева и Медведев сыграют с парой Джессика Пегула/Джек Дрейпер (США/Великобритания, 1).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Открытые корты, хард

Микст

Парный разряд

Первый круг

Мирра Андреева/Даниил Медведев (Россия) — Ольга Данилович/Новак Джокович (Сербия, WC) — 4:2, 5:3