Потапова и Данилович стали четвертьфиналистками парного «Ролан Гаррос»

Россиянка Анастасия Потапова и сербка Ольга Данилович вышли в четвертьфинал парного «Ролан Гаррос».

В матче третьего круга спортсменки со счетом 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 6:0 победили представительницу Словакии Терезу Михаликову и британку Оливию Николлс, отыгравшись с 2:5 во втором сете. Встреча длилась 2 часа 52 минуты.

Потапова и Данилович в четвертьфинале сыграют против российского дуэта Дианы Шнайдер и Мирры Андреевой, который ранее в воскресенье победил Каролин Гарсию и Диан Парри из Франции (6:0, 7:5).

Потапова завершила выступление в одиночном турнире. Во втором раунде она уступила украинке Юлии Стародубцевой.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос»

Общий призовой фонд 56 352 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Парный разряд

Третий круг

Ольга Данилович/Анастасия Потапова (Сербия/Россия) — Тереза Михаликова/Оливия Николлс (Словакия/Великобритания, 12) — 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 6:0