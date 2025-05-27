Селехметьева проиграла Вондроушовой на старте «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Оксана Селехметьева уступила чешке Маркете Вондроушовой в первом круге «Ролан Гаррос» — 4:6, 4:6.

Матч продолжался 1 час 23 минуты.

96-я ракетка мира Вондроушова 1 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 8. 147-я ракетка мира Селехметьева ни разу не подала навылет, сделала 4 двойные и реализовала 4 брейк-пойнта из 10.

Далее Вондроушова сыграет с победительницей матча Магдалена Фрех (Польша, 25) — Онс Жабер (Тунис).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос»

Общий призовой фонд 56 352 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Маркета Вондроушова (Чехия) — Оксана Селехметьева (Россия, Q) — 6:4, 6:4