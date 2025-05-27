Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open «Ролан Гаррос» Уимблдон US Open
Уведомления
Главная
Теннис
«Большой шлем»

27 мая 2025, 13:33

Селехметьева проиграла Вондроушовой на старте «Ролан Гаррос»

Ана Горшкова
Корреспондент
Оксана Селехметьева.
Фото Getty Images

Российская теннисистка Оксана Селехметьева уступила чешке Маркете Вондроушовой в первом круге «Ролан Гаррос» — 4:6, 4:6.

Матч продолжался 1 час 23 минуты.

96-я ракетка мира Вондроушова 1 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 8. 147-я ракетка мира Селехметьева ни разу не подала навылет, сделала 4 двойные и реализовала 4 брейк-пойнта из 10.

Далее Вондроушова сыграет с победительницей матча Магдалена Фрех (Польша, 25) — Онс Жабер (Тунис).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос»

Общий призовой фонд 56 352 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Маркета Вондроушова (Чехия) — Оксана Селехметьева (Россия, Q) — 6:4, 6:4

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Маркета Вондроушова
Оксана Селехметьева
Читайте также
Самый тоскливый матч ЧМ, мексиканцы свистели своим, но вратарь Кореи подарил им гол. Что произошло в матче Мексика – Южная Корея 
ИИ стремительно выходит на биржу. Что может пойти не так
Бесполезный пассажир или волшебник? Нужен ли Неймар сборной Бразилии
В МО РФ узнали о завышенных объемах хранения возбудителей инфекций на Украине
Капитан сборной Марокко Хакими предстанет перед судом по делу об изнасиловании
В СВР исключили вступление Украины в ЕС сейчас и в среднесрочной перспективе
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Материалы сюжета: «Ролан Гаррос» 2025: новости и обзоры, расписание и результаты игр, сетка Открытого чемпионата Франции
Соболенко — о своих комментариях после финала «Ролан Гаррос»: «Я очень сожалею. Мы все совершаем ошибки»
Алькарас — об отпуске на Ибице: «Три ночи и три дня — этого было более чем достаточно»
Синнер: «После «Ролан Гаррос» я навестил родителей, поиграл с друзьями в пинг-понг»
Надаль — о Синнере и Алькарасе: «Теннис в надежных руках»
Гауфф — о словах Соболенко после поражения в финале «Ролан Гаррос»: «Наверное, она была на эмоциях»
Тренер Алькараса — о финале «Ролан Гаррос»: «Карлос всегда был отличным бойцом»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Мирра Андреева с победы стартовала на «Ролан Гаррос»

Андрей Рублев — Ллойд Харрис: смотреть трансляцию матча «Ролан Гаррос»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости