«Очень печальная ситуация». Бывший тренер Федерера отреагировал на дисквалификацию Джоковича

Бывший тренер швейцарского теннисиста Роджера Федерера Пол Аннакон отреагировал на дисквалификацию Новака Джоковича в матче четвертого круга Открытого чемпионата США. 17-кратный победитель турниров «Большого шлема» отбросил мяч и попал в линейного судью.

— Очень неприятная ситуация, — написал Аннакон в Twitter. — Имейте в виду: если бы система HawkEye использовалась, как на других кортах, ничего бы не случилось. Если, если, если... Очень печальная ситуация. Давайте надеяться, что с лайнсвумен все в порядке.