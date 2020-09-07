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Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

«Очень печальная ситуация». Бывший тренер Федерера отреагировал на дисквалификацию Джоковича

09:00
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Бывший тренер швейцарского теннисиста Роджера Федерера Пол Аннакон отреагировал на дисквалификацию Новака Джоковича в матче четвертого круга Открытого чемпионата США. 17-кратный победитель турниров «Большого шлема» отбросил мяч и попал в линейного судью.

— Очень неприятная ситуация, — написал Аннакон в Twitter. — Имейте в виду: если бы система HawkEye использовалась, как на других кортах, ничего бы не случилось. Если, если, если... Очень печальная ситуация. Давайте надеяться, что с лайнсвумен все в порядке.

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