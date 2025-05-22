Определена сетка мужского турнира «Ролан Гаррос»

Состоялась жеребьевка мужского одиночного турнира «Ролан Гаррос».

В основной сетке Открытого чемпионата Франции стартуют четыре теннисиста из России. 11-я ракетка мира Даниил Медведев в пером круге сыграет с британцем Кэмероном Норри. Лучший теннисист России попал в одну четверть сетки с Новаком Джоковичем (возможна встреча в четвертом круге) и Александром Зверевым (в четвертьфинале).

Матчи россиян в первом круге «Ролан Гаррос» 2025:

Даниил Медведев (11) — Кэмерон Норри (Великобритания)

Андрей Рублев (Россия, 17) — победитель квалификации

Карен Хачанов (24) — Александр Вукич (Австралия)

Роман Сафиуллин — Фрэнсис Тиафу (США, 15)

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер начнет турнир матчем с занимающим 72-е место в рейтинге французом Артуром Риндеркнешем.

В четвертьфинале возможны следующие пары соперников из числа наиболее высоко сеяных игроков: Янник Синнер (Италия, 1) — Джек Дрэйпер (Великобритания, 5), Александр Зверев (Германия, 3) — Новак Джокович (Сербия, 6), Тэйлор Фриц (США, 4) — Лоренцо Музетти (Италия, 8), Карлос Алькарас (Испания, 2) — Каспер Рууд (Норвегия, 7).

Чемпионом «Ролан Гаррос» в сезоне-2024 стал Алькарас. В финале испанец победил Зверева.

Основной турнир «Ролан Гаррос» в этом году пройдет с 25 мая по 8 июня.