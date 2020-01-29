Обидчик Рублева Зверев победил обидчика Медведева Вавринку и вышел в полуфинал Australian Open

Представитель Германии Александр Зверев пробился в полуфинал Australian Open. В игре 1/4 финала седьмой номер «посева» обыграл швейцарца Стэна Вавринку — 1:6, 6:3, 6:4, 6:2. Оба теннисиста в четвертом круге одолели россиян: Зверев переиграл Андрея Рублева, а Вавринка — Даниила Медведева.

В полуфинале Зверев встретится с победителем матча между Рафаэлем Надалем и Домиником Тимом.

В другом полуфинале сыграют Роджер Федерер и Новак Джокович.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Александр Зверев (Германия, 7) — Стэн Вавринка (Швейцария, 15) — 1:6, 6:3, 6:4, 6:2