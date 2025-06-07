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7 июня 2025, 22:59

Обама поздравил Гауфф с победой на «Ролан Гарррос»

Сергей Ярошенко

Бывший президент США Барак Обама поздравил вторую ракетку мира Коко Гауфф с победой на «Ролан Гаррос».

«Поздравляю Кори с потрясающей победой на Открытом чемпионате Франции — первая за 10 лет американская чемпионка в одиночном разряде на «Ролан Гаррос». Мы тобой гордимся», — написал Обама в социальной сети.

В финале турнира 21-летняя американка обыграла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счетом 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.

В 2015 году году победу на «Ролан Гаррос» одержала Серена Уильямс.

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Теннис
Ролан Гаррос
Барак Обама
Кори Гауфф
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