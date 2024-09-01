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Сегодня, 03:30

Боржеш в пяти сетах обыграл Меншика в третьем круге US Open

Ана Горшкова
Корреспондент
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Представитель Португалии Нуну Боржеш победил чеха Якуба Меншика в третьем круге US Open-2024.

Матч завершился со счетом 6:7 (5:7), 6:1, 3:6, 7:6 (8:6), 6:0. Теннисисты провели на корте 3 часа 54 минуты.

В 1/8 финала турнира «Большого шлема» Боржеш сыграет с победителем матча Флавио Коболли (Италия, 31) — Даниил Медведев (Россия, 5).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Нуну Боржеш (Португалия) — Якуб Меншик (Чехия) — 6:7 (5:7), 6:1, 3:6, 7:6 (8:6), 6:0

Теннис
US Open
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