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«Новаку не повезло. Зато у нас будет новый чемпион». Зверев — о дисквалификации Джоковича

09:54
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Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал дисквалификацию Новака Джоковича с US Open.

— Новаку не повезло, он просто выбил куда-то мяч, а попал в горло линейной, — цитирует Зверева L'Equipe. — Это описано в правилах, так что супервайзеры просто сделали свою работу. Но еще раз — Новаку не повезло, он сейчас явно огорчен.

Зато у нас будет новый чемпион. Молодой. Стало интереснее: я знаю всю сетку и помню, кто с кем играет. Посмотрим, что случится дальше.

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