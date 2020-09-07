Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал дисквалификацию Новака Джоковича с US Open.

— Новаку не повезло, он просто выбил куда-то мяч, а попал в горло линейной, — цитирует Зверева L'Equipe. — Это описано в правилах, так что супервайзеры просто сделали свою работу. Но еще раз — Новаку не повезло, он сейчас явно огорчен.

Зато у нас будет новый чемпион. Молодой. Стало интереснее: я знаю всю сетку и помню, кто с кем играет. Посмотрим, что случится дальше.