Джокович вышел в третий круг Открытого чемпионата США

Сербский теннисист Новак Джокович победил американца Закари Свайду в матче второго круга US Open-2025 — 6:7 (5:7), 6:3, 6:3, 6:1.

Спортсмены провели на корте 2 часа 34 минуты. Джокович 10 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 15. На счету его соперника 8 эйсов, 3 «двойные» и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

В следующем круге Открытого чемпионата США 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сыграет против победителя матча Кэмерон Норри (Великобритания) — Франсиско Комесанья (Аргентина).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 90 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Новак Джокович (Сербия, 7) — Закари Свайда (США, Q) — 6:7 (5:7), 6:3, 6:3, 6:1