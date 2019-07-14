Новак Джокович: "Я одержал одну из лучших побед в моей жизни против одного из лучших игроков всех времен"

Триумфатор Уимблдона-2019 Новак Джокович поделился впечатлениями от победы в финальном матче над швейцарцем Роджером Федерером. Встреча продлилась практически пяти часов.

– Я одержал одну из лучших побед в моей жизни против одного из лучших игроков всех времен, – приводятся слова Джоковича в Твиттере De Marke Sports. – Я очень уважаю Роджера Федерера. Знаю, что говорил это раньше, но всегда хотел выиграть Уимблдон, когда мне было 4-5 лет. В моем доме есть разные трофеи, но этот самый особенный. Здорово поделиться этим с моим сыном.

Это было невероятно! Джокович победил Федерера в эпичном финале Уимблдона