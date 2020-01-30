Новак Джокович: «Уважаю Федерера за то, что он вышел на полуфинальный матч»

Сербский теннисист Новак Джокович подвел итоги полуфинала Australian Open, в котором обыграл швейцарца Роджера Федерера (7:6, 6:4, 6:3).

— Матч мог развиться по-другому, — сказал Джокович в эфире телеканала Eurosport. — У Роджера были брейк-пойнты, он хорошо начал, а я нервничал в начале. Уважаю Роджера за то, что он вышел на этот матч. Очевидно, что у него были проблемы со здоровьем, он играл не на самом высоком уровне. Я уважаю его за решение сыграть этот матч, спасибо ему.

— Может вы сначала наблюдали за ним, собирали информацию?

— Может быть. В любом случае у меня был неправильный настрой на первые геймы. Он хорошо двигался и исполнял свои удары. Я смог найти свою игру и уже в первом сете переломил ход матча.