Новак Джокович: «У Тима еще будет время завоевать не один «Большой шлем»

Сербский теннисист Новак Джокович поделился эмоциями от финала Australian Open, где он обыграл австрийца Доминика Тима (6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4).

— Поздравляю Доминика с невероятным турниром, — сказал Джокович на церемонии награждении. — Сегодня немного не повезло, но ты был близок к тому, чтобы выиграть. У тебя еще будет время завоевать не один «Большой шлем». Большое уважение к семье и команде Тима, вы отличные люди.

В начале 2020 года были ужасные вещи: пожары, конфликты в разных частях мира, люди умирают. Один человек, который был близок мне, — Коби Брайант, который погиб вместе со своей дочкой. Хочу сказать, что это напоминание, что мы должны быть вместе, больше чем когда-либо. Понятно, что мы часть профессионального тура, мы соревнуемся друг с другом, но самое важное — быть благодарным тому, что тебя окружает.