Джокович трогательно поздравил Зверева с победой на «Ролан Гаррос»: «Молодец, брат»

Серб Новак Джокович поздравил немца Александра Зверева с победой на «Ролан Гаррос».

7 июня третья ракетка мира обыграл в финале Открытого чемпионата Франции итальянца Флавио Коболли со счетом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.

29-летний Зверев впервые в карьере выиграл турнир «Большого шлема».

«Знаю, через что тебе пришлось пройти из-за болезни (диабета — прим. «СЭ») с юных лет, как ты преодолел самые трудные барьеры внутри себя и заставил замолчать критиков, которые думали, что ты никогда не выиграешь турнир «Большого шлема». Понимаю, насколько эта победа стала для тебя памятной и особенной.

Было очень трогательно видеть слезы на твоем лице, слезы отца, брата и членов команды. Я счастлив, что у тебя получилось, и ты абсолютно заслуживаешь этого успеха, так как ты очень много работал во всех направлениях, чтобы добиться этого. Наслаждайся этим. Молодец, брат!» — написал Джокович в соцсети.