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Сегодня, 15:25

Новак Джокович сможет выступить на Уимблдоне, несмотря на отказ от вакцинации

Иван Торопцев
Корреспондент
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Новак Джокович.
Фото AFP

Исполнительный директор Уимблдона Салли Болтон заявила, что первая ракетка мира Новак Джокович сможет выступить на турнире, несмотря на отказ от вакцинации.

Джокович пропустил Australian Open в январе этого года, поскольку не смог попасть на территорию Австралии из-за отсутствия прививки от коронавируса. Также он был вынужден сняться с турниров в американских Индиан-Уэллсе и Майами, поскольку Центр по контролю и профилактике заболеваний США запретил сербу въезжать в страну.

«Установленные требования не включают обязательную вакцинацию. Это не будет условием участия в Уимблдоне в этом году», — приводит РИА «Новости» слова Болтон.

Уимблдон пройдет с 27 июня по 10 июля 2022 года.

20 апреля организаторы турнира отказали российским и белорусским теннисистам в участии в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220426/dzhokovich-1785534577.html
Теннис
Новак Джокович
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