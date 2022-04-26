Новак Джокович сможет выступить на Уимблдоне, несмотря на отказ от вакцинации

Исполнительный директор Уимблдона Салли Болтон заявила, что первая ракетка мира Новак Джокович сможет выступить на турнире, несмотря на отказ от вакцинации.

Джокович пропустил Australian Open в январе этого года, поскольку не смог попасть на территорию Австралии из-за отсутствия прививки от коронавируса. Также он был вынужден сняться с турниров в американских Индиан-Уэллсе и Майами, поскольку Центр по контролю и профилактике заболеваний США запретил сербу въезжать в страну.

«Установленные требования не включают обязательную вакцинацию. Это не будет условием участия в Уимблдоне в этом году», — приводит РИА «Новости» слова Болтон.

Уимблдон пройдет с 27 июня по 10 июля 2022 года.

20 апреля организаторы турнира отказали российским и белорусским теннисистам в участии в соревнованиях из-за ситуации на Украине.