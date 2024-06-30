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Сегодня, 03:08

Джокович: «Сама мысль о пропуске Уимблдона казалась неправильной»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, почему решил не сниматься с Уимблдона-2024.

«Жена тоже об этом спрашивала, это нормально. Мне 37, и, возможно, хочется меньше рисковать и готовиться к Олимпийским играм. Но мне не хочется пропускать «Шлем», когда я все еще могу играть, когда я активен и нахожусь на таком уровне. Но я бы не назвал это страхом что-то упустить. Это просто непреодолимое желание играть и соревноваться», — приводит слова Джоковича Tennis365.

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Также 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» отметил, что сама мысль о пропуске Уимблдона казалась ему неправильной.

«Отчасти это потому, что это Уимблдон — турнир, о котором я всегда мечтал в детстве. Я всегда мечтал тут участвовать. И сама мысль о пропуске казалась неправильной. Мне не хотелось потом это чувствовать», — сказал Джокович.

Ранее 37-летний теннисист рассказал, что не чувствовал боль в матче с Даниилом Медведевым (6:3, 6:4) на выставочном турнире в Харлингеме. Джокович снялся с четвертьфинала «Ролан Гаррос» из-за травмы мениска.

Даниил Медведев. Медведев попал в одну четверть с Синнером на Уимблдоне. Но больше пугает форма российских теннисистов
Теннис
Уимблдон
Новак Джокович
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