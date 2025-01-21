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Сегодня, 18:14

Джокович признался, что мог сняться по ходу матча с Алькарасом, если бы проиграл второй сет

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Новак Джокович.
Фото Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович подвел итоги матча против испанца Карлоса Алькараса в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии-2025.

37-летний серб одержал победу в четырех сетах — 4:6, 6:4, 6:3, 6:4. Он брал медицинский перерыв по ходу встречи.

«Поскольку я побеждаю, я не хочу раскрывать слишком многого, но лекарства без сомнения помогли. Честно говоря, если бы я уступил во втором сете, не знаю, продолжил ли бы я играть. Но я чувствовал себя лучше и лучше, мне удалось провести пару отличных геймов и закончить второй сет. Я рискнул, начал чувствовать себя лучше, двигался лучше, так что это меня не беспокоило.

Очевидно, что лекарства рано или поздно перестанут действовать. Мы узнаем, какова будет реальность завтра утром. Но прямо сейчас я постараюсь не упустить момент и насладиться этой победой», — сказал Джокович в интервью на корте.

В полуфинале Australian Open Джокович сыграет с немцем Александром Зверевым.

Теннис
Australian Open
Карлос Алькарас
Новак Джокович
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