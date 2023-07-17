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Джокович: «У Федерера и Надаля есть свои сильные и слабые стороны, а Алькарас — совершенный игрок»

Ана Горшкова
Корреспондент
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23-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович рассказал о главных сильных сторонах испанца Карлоса Алькараса.

В финале Уимблдона 20-летний теннисист обыграл Джоковича со счетом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4).

«Последний год все говорят о том, что различные элементы своей игры он взял у Роджера, Рафы и меня. Соглашусь. По сути, он взял у нас троих все лучшее. В 20 лет он психологически устойчивый и зрелый игрок. Это очень впечатляет. Если честно, я еще никогда не играл против такого теннисиста, как он. У Роджера и Рафы есть свои сильные и слабые стороны, а Карлос — совершенный игрок. Потрясающая способность адаптироваться — ключ к теннисному долголетию и успешной карьере на всех покрытиях», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Алькарас стал первым за 20 лет чемпионом Уимблдона не из «Большой четверки». Также он самый молодой игрок в Открытой эре, который выиграл US Open и Уимблдон.

Карлос Алькарас. Алькарас — это новый Джокович? Испанец на Уимблдоне доказал свою силу

Теннис
Уимблдон
Карлос Алькарас
Новак Джокович
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