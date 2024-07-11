Джокович: «После разговора с Фритцем я убедился в необходимости операции на колене»

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал о разговоре с американцем Тейлором Фритцем, после которого он решил провести операцию на колене перед началом Уимблдона-2024.

Джокович травмировал мениск на «Ролан Гаррос», из-за чего снялся с четвертьфинальной встречи турнира против датчанина Каспера Рууда.

«Все врачи-ортопеды, которых я и моя команда знаем, сказали делать операцию — потому что в таком случае время шло на убыль.

Еще у меня был диалог с Тейлором Фритцем. У него была очень похожая ситуация: три года назад он получил травму на «Ролан Гаррос», сделал точно такую же операцию по восстановлению мениска и через 21 день сыграл в первом круге Уимблдона. Он сказал, что если провести процесс восстановления верно, и если колено отреагирует хорошо, то есть большая вероятность успеть к «Уимблдону». Думаю, после этого я стал более уверен в необходимости операции», — приводит слова Джоковича TennisChannel.

Ранее Джокович вышел в полуфинал Уимблдона, где сыграет с итальянцем Лоренцо Музетти. Матч состоится в пятницу, 12 июля.