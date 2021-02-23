Новак Джокович рассказал, что мотивирует его продолжать карьеру
Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал, что не обращает внимание на возраст, так как еще полон сил.
«На данном этапе жизни большие турниры — самые важные события для меня. Я хочу показывать свой лучший теннис. Хочу выйти на пик своей формы на «Больших шлемах».
Возраст для меня лишь число. Не чувствую, что я устал от тенниса или борьбы на высоком уровне. Все не так идеально, как 10 лет назад, но во мне еще много бензина. Надеюсь, так я смогу выиграть больше «Шлемов». Это мой приоритет», — цитирует Джоковича Tennis Majors.
Вчера, 22 февраля, стало известно, что 33-летнему сербу потребуется почти месяц на восстановление после надрыва мышцы бедра. Вероятно, он не выступит на турнире в Дубае, который стартует 14 марта.
21 февраля Джокович обыграл российского теннисиста Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата Австралии. Серб выиграл Australian Open в девятый раз в карьере. Это его 18-я победа в финалах турниров «Большого шлема».
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