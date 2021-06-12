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Новак Джокович: «Ради таких матчей мы с Надалем и продолжаем играть в теннис»

00:54
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Сербский теннисист Новак Джокович после матча 1/2 финала Roland Garros против испанца Рафаэля Надаля (3:6, 6:3, 7:6 (7:4), 6:2) признался, что ему понравилась атмосфера на трибунах.

«Мы оба хотели, чтобы публика оставалась (ранее вечерние матчи проходили без зрителей из-за комендантского часа — Прим. «СЭ»), — сказал серб в эфире канала Eurosport 1. — У нас была невероятная поддержка. Ради таких матчей мы и продолжаем играть в теннис. Мы уже не молодые, мы ветераны тура. Атмосфера на таких матчах вдохновляет нас».

В финале соперником Джоковича станет грек Стефанос Циципас.

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