Джокович: «Постарался пробить пенальти, но Попырин хорошо защищался»

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал то, что изобразил удар по мячу во время матча третьего круга Уимблдона с представителем Австралии Алексеем Попыриным (4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3)).

«Я предположил, что идет серия пенальти между Англией и Швейцарией. Казалось, сета полтора зрители пытались понять, какой счет. Поздравляю Англию. Постарался пробить пенальти с левой ноги, но Алексей хорошо защищался», — сказал Джокович после матча.

Зрители во время матча Джоковича и Попырина начали аплодировать и кричать, так как сборная Англии по пенальти обыграла Швейцарию (1:1, пенальти — 5:3) в четвертьфинале чемпионата Европы-2024.

Джокович в четвертом круге Уимблдона сыграет с датчанином Хольгером Руне.