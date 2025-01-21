Джокович — о победе над Алькарасом на Australian Open: «Один из моих самых эпичных матчей»

Сербский теннисист Новак Джокович подвел итоги матча против испанца Карлоса Алькараса в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии-2025.

37-летний серб одержал победу в четырех сетах — 4:6, 6:4, 6:3, 6:4. В полуфинале Australian Open Джокович сыграет с немцем Александром Зверевым.

«Во-первых, я хочу выразить свое глубочайшее восхищение Карлосу за его выступление, за достижения в его короткой карьере. Он потрясающий парень, прекрасный спортсмен, самый молодой номер один в мире. Я уверен, что мы будем часто пересекаться с ним. Может быть, не так часто, как мне хотелось бы, но он точно пробудет в турнирах «Большого шлема» дольше, чем я.

Честно говоря, я просто хочу, чтобы сегодняшний матч оказался финальным. Не знаю, спит ли уже Саша (Александр Зверев. — Прим. «СЭ»). Да, это был один из самых эпичных матчей, которые я когда-либо проводил на этом корте, да и на любом другом», — сказал Джокович в интервью на корте.