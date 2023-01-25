Джокович повторил рекордную победную серию Агасси на Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл россиянина Андрея Рублева в четвертьфинале Australian Open-2023 — 6:1, 6:2, 6:4.

Для 21-кратного победителя турниров «Большого шлема» это 26-я победа на AO подряд. Он догнал по этому показателю Андре Агасси, который не проигрывал с 2000 по 2004 год. В 27-м матче Агасси проиграл Марату Сафину.

Джокович ранее показывал серию из 25 побед подряд на AO — с 2011 по 2014 год. Он проиграл Стэну Вавринке в 26-м матче.

Победная серия Джоковича началась в 2009 году. В полуфинале AO-2023 серб сыграет против американца Томми Пола.