Новак Джокович повторил достижение Федерера на турнирах «Большого шлема»

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертьфинал Australian Open-2025. В четвертом круге 37-летний спортсмен обыграл чеха Иржи Легечку (6:3, 6:4, 7:6 (7:4)).

Джокович стал вторым игроком в Открытой эре, который выходил в четвертьфинал хотя бы одного турнира «Большого шлема» в мужском одиночном разряде за 20 сезонов. Также же достижение есть у Роджера Федерера.

В 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии 37-летний серб сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом.