Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 14:10

Новак Джокович повторил достижение Федерера на турнирах «Большого шлема»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертьфинал Australian Open-2025. В четвертом круге 37-летний спортсмен обыграл чеха Иржи Легечку (6:3, 6:4, 7:6 (7:4)).

Джокович стал вторым игроком в Открытой эре, который выходил в четвертьфинал хотя бы одного турнира «Большого шлема» в мужском одиночном разряде за 20 сезонов. Также же достижение есть у Роджера Федерера.

В 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии 37-летний серб сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом.

Australian Open
Новак Джокович
Роджер Федерер
Читайте также
Полицейские установили личности снявших штаны возле храма Спаса на Крови подростков
В Госдуме заявили о готовности бюджета РФ к дополнительной индексации пенсий
«Если «Спартак» не пробуксует, включится в борьбу за золото». Денис Бояринцев — о продаже лидеров «Зенита», трансфере Угальде за 30 млн и чемпионстве «Краснодара»
СМИ сообщили о визитах богатейших людей мира в поместье Трампа после выборов
В подмосковном Чехове умер бывший владелец «Витязя» Николай Павлинов
Стало известно, что Седокова изменила Тимме с Кокориным
Популярное видео
СКА снова проигрывает. Что будет дальше?
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
Серия поражений СКА и удивительный успех «Куньлуня»
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Деанджело убрали в запас в матче с «Динамо»
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Открытый чемпионат Австралии 2025: расписание и результаты, новости и обзоры
Джокович отказался давать послематчевое интервью после выхода в четвертьфинал Australian Open
Australian Open-2025, результаты 19 января: Андреева проиграла Соболенко, победы Павлюченковой, Зверева и Джоковича
Шнайдер и Андреева прокомментировали выход в третий круг Australian Open
Гауфф после выхода в 1/4 финала Australian Open: «Покойся с миром, TikTok»
Новак Джокович — Иржи Легечка: смотреть онлайн-трансляцию матча Australian Open
Алькарас вышел в четвертьфинал Australian Open, Дрейпер снялся после второго сета
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Australian Open-2025, результаты 19 января: Андреева проиграла Соболенко, победы Павлюченковой, Зверева и Джоковича

Джокович отказался давать послематчевое интервью после выхода в четвертьфинал Australian Open

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости