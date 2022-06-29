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Сегодня, 15:27

Новак Джокович поделился мнением по поводу возможного пропуска US Open

Виктория Кравченко
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Вербский теннисист Новак Джокович поделился мыслями по поводу возможного пропуска US Open. На данный момент иностранцам без прививки от коронавируса запрещен въезд в страну.

«Недавно я общался с Теннисом Сандгреном и поблагодарил его за публичную поддержку в этой истории. Он сказал мне разумные вещи: если вы не пускаете невакцинированных игроков, то не пускайте всех [невакцинированных].

С точки зрения медицины я не вижу логики. Теннис может играть, потому что он гражданин США, а я не могу? Если бы у меня был американский паспорт или грин-карта, я бы смог сыграть.

Если меня не допустят на US Open, это не будет концом света. Сейчас я полностью сосредоточен на Уимблдоне», — цитирует Джоковича Tennis Majors.

Ранее в первом круге Уимблдона серб обыграл корейца Квон Сун Ву со счетом 6:3, 3:6, 6:3, 6:4.

Теннис
Новак Джокович
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