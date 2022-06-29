Новак Джокович поделился мнением по поводу возможного пропуска US Open

Вербский теннисист Новак Джокович поделился мыслями по поводу возможного пропуска US Open. На данный момент иностранцам без прививки от коронавируса запрещен въезд в страну.

«Недавно я общался с Теннисом Сандгреном и поблагодарил его за публичную поддержку в этой истории. Он сказал мне разумные вещи: если вы не пускаете невакцинированных игроков, то не пускайте всех [невакцинированных].

С точки зрения медицины я не вижу логики. Теннис может играть, потому что он гражданин США, а я не могу? Если бы у меня был американский паспорт или грин-карта, я бы смог сыграть.

Если меня не допустят на US Open, это не будет концом света. Сейчас я полностью сосредоточен на Уимблдоне», — цитирует Джоковича Tennis Majors.

Ранее в первом круге Уимблдона серб обыграл корейца Квон Сун Ву со счетом 6:3, 3:6, 6:3, 6:4.