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30 января, 18:35

Джокович после победы над Синнером: «У меня ощущение, что я уже выиграл 25-й шлем»

Руслан Минаев
Новак Джокович.
Фото Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что для него будет значить 25-я победа на турнирах «Большого шлема».

30 января 38-летний серб победит итальянца Янника Синнера (3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4) в полуфинале Australian Open.

«У меня ощущение, что я уже выиграл [25-й турнир «Большого шлема»]. Знаю, что меня ждет борьба с первой ракеткой мира. Надеюсь, мне хватит сил, чтобы быть с ним наравне. Вот такое у меня желание. И пусть Господь определит победителя», — сказал Джокович в интервью на корте.

1 февраля Джокович сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом в финале Открытого чемпионата Австралии-2026.

Финал «мейджора» в Мельбурне станет для 38-летнего серба 11-м в карьере. Он никогда не уступал в матчах за трофей на Australian Open, одержав 10 побед в финалах.

Источник: Сетка Australian Open
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Новак Джокович
Янник Синнер
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