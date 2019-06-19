Новак Джокович: "Отказался от всех турниров на траве, кроме Уимблдона"

Сербский теннисист Новак Джокович отказался от участия во всех турнирах на травяном покрытии до старта Уимблдона. Турнир "Большого шлема" в Великобритании стартует 1 июля.

– Из-за длинного грунтового сезона я решил в этом году не участвовать в турнирах на траве и сосредоточиться только на Уимблдоне, – цитирует AFP Джоковича. – Мне понадобится некоторое время, чтобы адаптироваться к траве. Для этого сыграю как минимум два выставочных матча. Это позволит мне проверить некоторые технические и тактические аспекты своей игры.