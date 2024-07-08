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8 июля, 23:59

Джокович — о болельщиках: «Знаю, что они болели за Руне, но это всего лишь повод освистать меня»

Руслан Минаев
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Новак Джокович.
Фото Reuters

Серб Новак Джокович обратился к фанатам, которые освистывали его во время матча против датчанина Хольгера Руне (6:3, 6:4, 6:2) в четвертом круге Уимблдона.

«Всем людям, которые проявили уважение, спасибо, я ценю это. Всем тем людям, которые решили проявить неуважение к игроку, в данном случае мне - доброй ночи, доброй ночи.

Я знаю, что они болели за Руне, но это всего лишь повод освистать меня. Я это не принимаю, я в туре уже 20 лет, я знаю все эти трюки. Я сосредотачиваюсь на людях, которые проявляют уважение и заплатили билеты, чтобы прийти и посмотреть матч. Я играл в гораздо более враждебной среде, поверьте мне. Вы не сможете меня задеть», — сказал Джокович по время интервью на корте.

Вторая ракетка мира Джокович вышел в четвертьфинал травяного «мейджора» и встретится с австралийцем Алексом Де Минауром.

 

Источник: Сетка Уимблдона
Теннис
Уимблдон
Новак Джокович
Хольгер Руне
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