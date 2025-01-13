Джокович в четырех сетах победил Басаваредди в первом круге Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии-2025.

В матче первого раунда 7-я ракетка мира со счетом 4:6, 6:3, 6:4, 6:2 победил американца Нишеша Басаваредди. Встреча длилась 2 часа 57 минут.

Джокович 22 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. На счету американского спортсмена 4 эйса, 8 двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из 3.

Следующим соперником 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» станет Джейми Фария из Португалии, который ранее обыграл россиянина Павла Котова (6:1, 6:1, 7:5).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Новак Джокович (Сербия, 7) — Нишеш Басаваредди (США, WC) — 4:6, 6:3, 6:4, 6:2

Бенжамен Бонзи (Франция) — Давид Гоффен (Бельгия) — 6:1, 6:2, 7:6 (9:7)